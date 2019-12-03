الشيشيني: الزمالك سيستعيد توازنه أمام الشرقية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 18:44

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

شدد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك أن مباراة الشرقية ستكون بمثابة استعادة التوازن للفريق الأبيض ليبدأ مرحلة جديدة.

ويلعب الزمالك غدا الأربعاء ضد الشرقية في دور الـ32 لكأس مصر في استاد القاهرة.

وقال الشيشيني للاعبي الزمالك خلال جلسته معهم قبل المران الجماعي: "يجب على الجميع أن يتكاتف حتى يستعيد الفريق توازنه، وعليكم بذل كل ما لديكم من جهد لاستعادة الانتصارات".

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مواجهة الشرقية هي الأولى للزمالك بعد رحيل الصربي ميتشو.

وأعلن الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر في أخر نسختين بعد الفوز في عام 2018 على سموحة، وفي 2019 على بيراميدز.

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