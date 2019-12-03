الجنايني يجتمع بالبدري.. وجلسة لجهاز المنتخب لمتابعة مباريات الدوري

عقد حسام البدري مدرب منتخب مصر جلسة مع محمد بركات مدير المنتخب وجهازه المعاون المكون من طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر للاتفاق والتنسيق على متابعة مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر للوقوف على أفضل العناصر المناسبة لاختيارات المنتخب في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس المقبل.

واستعرض البدري خلال الجلسة التي عقدت بمقر اتحاد الكرة يوم الثلاثاء خريطة العمل والوقوف على أهم احتياجات المنتخب وتذليل كل الصعوبات.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد اجتمع يوم الإثنين مع حسام البدري لتذليل كافة العقبات أمام استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وحرص الجنايني خلال اجتماعه مع البدري على التأكيد على دعم وتوفير احتياجات المنتخب في مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وشهد اجتماع الجنايني مع البدري وجود محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمد بركات مدير المنتخب.

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