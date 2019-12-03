قرر باتيريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد ألا يتواجد معه أي مساعدين أجانب من جانبه في الجهاز الفني الذي تم تشكيله حديثا في الفريق بعد إقالة ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" وجهازه من منصبهم. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن كارتيرون لن يصطحب معه أي مساعد أجنبي إلى الجهاز الفني، فيما سيستمر اليوناني أنطونيو كمدرب أحمال، ووقع المدرب الفرنسي على عقد يمتد لموسم وحيد مع الفارس الأبيض.

وكان الزمالك قد استغنى عن خدمات مدربه ميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو" بعد الخسارة من مازيمبي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لتكون الخسارة الثانية في كل المسابقات بعد السقوط أمام إنبي بنتيجة 2-1.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

ويعاون كارتيرون الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمدرب مساعد، حسبما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، إلى جانب تواجد اليوناني أنطونيو كمدرب أحمال للفريق.

كارتيرون صاحب الـ49 عاما تولى تدريب الأهلي في يونيو 2018 بعقد يمتد لعامين، وقاده لنهائي دوري الأبطال 2018 لكنه خسر أمام الترجي التونسي بمجموع 4-3 في المباراتين ثم ودع البطولة العربية ليقال في 23 نوفمبر من نفس العام.

وتولى الفرنسي بعد ذلك تدريب الرجاء المغربي في 31 يناير 2019 وتوج بعد شهرين بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي وتعد تلك هي المرة الثانية التي يفوز بها الفريق المغربي بذلك اللقب في تاريخه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

video:1

طالع أيضا

الأهلي وبني سويف.. لقاء يتجدد بعد 21 عاما

ماذا ينتظر الزمالك من كارتيرون

كارتيرون رابع من يتشرف بقيادة الأهلي والزمالك

تقرير: إبراهيموفيتش وافق على الانضمام لميلان

تقرير: سولشاير قال للاعبيه سيرحل إذا خسر أمام توتنام

فان دايك يسخر من غياب رونالدو عن حفل الكرة الذهبية