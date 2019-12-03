اتحاد الكرة يغرم الزمالك 50 ألف جنيه

فرضت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات لما ورد في بعض مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت كالتالي:

* توقيع غرامة مالية على المدير الفني للزمالك "ميتشو" قدرها 50000 جنيه بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي.

* إيقاف كل من محمود علاء ومحمد عواد لاعبي الزمالك مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث في الموسم، إلى جانب رامي صبري مدافع إنبي لنفس السبب.

* تغريم أندية المقاولون العرب ونادي مصر وسموحة وطنطا والجونة لتأخر نزول اللاعبين لأرضية الملعب في الشوط الثاني قدرها 50000 جنيه على كل ناد.

* توقيع غرامة قدرها 20000 جنيه على نادي طنطا بسبب نزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرضية الملعب أمام سموحة.

* إيقاف محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب لحصوله على الإنذار الثالث أمام الجونة مباراة واحدة.

* إيقاف مصطفى جمال لاعب حرس الحدود لحصوله على الإنذار الثالث أمام مصر للمقاصة مباراة واحدة.

* إيقاف أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي مباراة واحدة لحصوله على طرد مباشر أمام طلائع الجيش.

وخسر الزمالك بنتيجة 2-1 أمام إنبي قبل أن ينال الهزيمة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا لتطيح الإدارة بالمدرب الصربي ميتشو وتعين بدلا منه الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواجه الزمالك فريق الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر ثم يوم السبت يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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