خاص ميتشو لـ في الجول: مؤتمر صحفي لكشف أحداث الأسابيع الأخيرة في الزمالك

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 12:49

كتب : بسام أبو بكر محمد عبد العظيم

ميتشو - الزمالك - إنبي

قال ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء، للحديث عن "أحداث الأسابيع الأخيرة" في القلعة البيضاء.

وتحدث ميتشو لـFilGoal.com بعد ساعات من إعلان رحيله الرسمي من الزمالك قائلا: "سأشرح ما حدث في مباراة مازيمبي، وأحداث الأسابيع الأخيرة في الزمالك".

وأضاف "المؤتمر سيكون في محل إقامتي بأحد فنادق الزمالك في السابعة مساء".

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وفي وقت سابق، قال ميتشو لـFilGoal.com: "أنا المدرب الوحيد الذي رحل عن الزمالك بالتراضي، ودون مشاكل مع الإدارة، عكس الجميع من قبلي".

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأبيض في مرحلة التفاوض مع ميتشو وممثليه بخصوص المستحقات المادية للمدرب الصربي.

ويحق لميتشو المطالبة بالشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ3 أشهر من راتبه، في حال قرر الزمالك إقالته.

فيما يعرض الزمالك الزمالك تسديد راتب شهرين متأخرين لميتشو، على أن يتنازل المدرب الصربي عن قيمة الشرط الجزائي، بحسب ما علم FilGoal.com.

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعيين باتريس كارتيرون مديرا فنيا لـ الفريق.

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