انتهت في الدوري - سموحة (2) طلائع الجيش (1).. نهاية المباراة

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 16:48

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سموحة وطلائع الجيش في لقاء من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق75 محاولات من طلائع الجيش لإدراك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 حسام حسن يستغل عرضية متقنة ليسجل التقدم من جديد لسموحة

ق28 أحمد سمير يعادل النتيجة بتسديدة من الجانب الأيمن

ق12 هدف أول بعد تسديدة من رونالد وانجا مهاجم سموحة داخل شباك طلائع الجيش

انطلاق المباراة

في الدوري سموحة طلائع الجيش

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