مباشر في الكونفدرالية – نواذيبو (2) المصري (3) نهاية المباراة وفوز قاتل لممثل مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نواذيبو، والمصري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز المصري

ق. 90 العراقي والثاااااالث القااااااتل

ق. 83 محمود وادي يشارك بدلا من أوستن أموتو في ثالث التبديلات.

ق. 80 مهارة فائقة من محمد البديل تودا وتصويبة يتصدى لها مسعود.

ق. 73 فريد شوقي يشارك بدلا من إيزي إيميكا.

ق. 63 جوووووووول التعادل الراااائع من أموتو بمجهود فردي. كرة طويلة قطعها برأسه من أمام الدفاع وركض ليدخل منطقة الجزاء ويضعها بمهارة بجانب الحارس في المرمى.

ق. 61 أحمد مسعود يمنع الثالث بعد تصويبة من بيجيلي

ق. 53 هدف ثان لنواذيبو عن طريق ياسين الولي بعد بينية ساقطة، استلمها داخل منطقة الجزاء وسجلها ساقطة من فوق مسعود.

ق. 46 هدف التعادل السريع لنواذيبو عن طريق بوبكر بيجيبي. تمريرة ضربت الدفاع لينفرد ويسدد بجانب مسعود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 تبديل أول من إيهاب جلال بدخول أحمد ياسر بدلا من عماد فتحي المصاب.

ق. 37 إصابة عماد فتحي وخروجه لتلقي العلاج.

ق. 24 أموتو يسقط على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 20 جوووووول أووووول للمصري. عرضية رائعة من مفتاح طقطق، ورأسية أروع من أموتو في المرمى.

ق. 18 بطاقة صفراء لطقطق بعد تدخل قوي على لاعب نواذيبو.

ق. 17 تمريرة من أموتو لطقطق لكن تطول وتصل إلى الحارس.

ق. 5 مخالفة لنواذيبو تنفذ بقوة لكن تصطدم برأس أوستن أموتو لاعب المصري.

ق.3 تصويبة جميلة من حسن علي وعبد المجيد نداي حارس نواذيبو يتصدى لها.

بداية المباراة