انتهت - يونايتد (2)-(2) أستون فيلا.. تعادل جديد للشياطين الحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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ويجلس الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 65: جوووووووووول التعادل لأستون فيلا

ق 64: جوووووووووول الهدف الثاني لمانشستر يونايتد برأسية من ليندلوف

ق 57: اختراق من مارسيال وتسديدة خطيرة ينقذها حارس أستون فيلا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 42: جووووول راشفورد يسجل التعادل

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ق 29: تريزيجيه يسجل هدف والحكم يلغيه

ق 17: نزول تريزيجيه بدلا من المصاب أنور الغازي

ق 11: جوووووول الهدف الأول لأستون فيلا عن طريق جاك جريليش

انطلاق المباراة