يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إينوجو رينجرز النيجيري وبيراميدز يوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

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نهاية المباراة

د.86 جووووووووووووول الثااالث إسلام عيسى من نقطة الجزاء.

د.85 ركلة جزاء لبيراميدز

د.84 جوووووول تمريرة رائعة تصل إلى عمر لعيوني الذي ينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد ويسجل.

د.83 انفراااد خطير لرينجرز لكن أحمد الشناوي ودفاع بيراميدز ينقذان الموقف.

د.54 جوووووووووول التعادل لبيراميدز من نقطة الجزاء عن طريق محمد فاروق.

د.53 لاعب رينجرز يلمس الكرة بيده في منطقة الجزاء وركلة جزاء لصالح بيراميدز

بداية الشوط الثاني

د. 45+2 طرد إيمانويل أوليسيس مدافع رينجرز بعد تدخل قوي على إريك تراوري ليحصل على الإنذار الثاني.

د.45+1 تسديدة خطيرة من أحمد أيمن منصور تمر أعلى الزاوية اليمنى لحارس رينجرز

د.36 تبديل اضطراري لبيراميدز بخروج محمد فتحي ومشاركة إسلام عيسى

د. 29 جول، الهدف الأول سجله نادي رينجرز بعد مراوغة رائعة من إبراهيم أجاني لـ4 لاعبين من بيراميدز قبل أن يبادل الكرة مع زميله ثم يسدد في المرمى بقوة.

مرت 25 دقيقة دون خطورة حقيقية على المرمى من الطرفين

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل