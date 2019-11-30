انتهت في إفريقيا - بريميريو دي أجوستو (1)- (1) زيسكو.. الوداد يتعادل مع اتحاد العاصمة

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 18:13

كتب : FilGoal

أول أغسطس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضد زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب أول أغسطس وزيسكو في المجموعة الأولى للبطولة التي تضم أيضا الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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انطلاق المباراة

انتهت بالتعادل 1-1.

ق 15: جووووول التعادل لزيسكو عن طريق كليمنت موابي

ق 9: جووووول الهدف الأول لفريق أول أغسطس عن طريق كريستوفاو مابولولو

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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد الوداد المغربي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

انتهت بالتعادل 1-1.

ق88: جووووول بديع أووك يتعادل للفريق المغربي.

ق 5: جووووووول أول لاتحاد العاصمة عن طريق عبد الكريم زواري

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا زيسكو أول أغسطس الوداد اتحاد العاصمة الزمالك

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