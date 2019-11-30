انتهت في إفريقيا - مازيمبي (3) الزمالك (0)

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 14:43

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام مازيمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي والزمالك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

ق84: الهدف الثالث لمازيمبي

ق76: شيكابالا يشارك بدلا من اوناجم

ق66: الهدف الثاني لمازيمبي

ق60: الهدف الأول لمازيمبي

ق56: دخول محمد حسن بدلا من حازم إمام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انقطاع متكرر في الإرسال التلفزيوني من الكونغو الديموقراطية

ق21: دخول محمد عبد الغني بدلا من الونش الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية

انطلاق المباراة

في إفريقيا الزمالك مازيمبي

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