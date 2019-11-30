انتهت في إفريقيا - مازيمبي (3) الزمالك (0)
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 14:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي والزمالك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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نهاية المباراة
ق84: الهدف الثالث لمازيمبي
ق76: شيكابالا يشارك بدلا من اوناجم
ق66: الهدف الثاني لمازيمبي
ق60: الهدف الأول لمازيمبي
ق56: دخول محمد حسن بدلا من حازم إمام
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انقطاع متكرر في الإرسال التلفزيوني من الكونغو الديموقراطية
ق21: دخول محمد عبد الغني بدلا من الونش الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية
انطلاق المباراة