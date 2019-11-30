انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (2) مانشستر سيتي (2) تعادل جديد لكتيبة جوارديولا

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 14:05

كتب : FilGoal

نيوكاسل - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة وحية لمباراة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق

ق. 88 بووووم التعاااادل لنيوكاسل بتصويبة رائعة من شيلفي

ق. 82 جووووول ثاني لسيتي بتصويبة رائعة من كيفين دي بروين.

ق. 68 جابريال خيسوس يهدر أسهل الفرص

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د25: يترو وليامز يسجل التعادل بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

د22: رحيم سترلينج يسجل هدف التقدم للسيتي بعد تمريرة ثنائية مع ديفيد سيلفا داخل منطقة جزاء الماكبياس.

د15: ضغط من مانشستر سيتي بحثا عن الهدف الأول

بداية اللقاء

في إنجلترا مانشستر سيتي نيوكاسل

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