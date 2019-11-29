توقع مباريات دوري أبطال إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 11:29

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

مسابقة التوقعات لا تتوقف مع FilGoal.com، حان الموعد الآن مع بطولة دوري أبطال إفريقيا، دور المجموعات يبدأ خلال ساعات.

ما عليك إلا توقع نتائج مباريات البطولة، النتائج فقط.

لتحظى بفرصة ربح موبايل سامسونج A70 مع نهاية البطولة.

صاحب أعلى عدد من النقاط في مباريات البطولة سيربح الجائزة.

جوائز أخرى كثيرة في بطولة الدوري المصري، وأيضا الدوري الإنجليزي.

هيا توقع الآن بالضغط هنا

وهنا للتوقع من هاتف أندرويد

وهنا لهواتف أي فون

الأهلي الزمالك في إفريقيا

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