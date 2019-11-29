توقع مباريات دوري أبطال إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 11:29
كتب : FilGoal
مسابقة التوقعات لا تتوقف مع FilGoal.com، حان الموعد الآن مع بطولة دوري أبطال إفريقيا، دور المجموعات يبدأ خلال ساعات.
ما عليك إلا توقع نتائج مباريات البطولة، النتائج فقط.
لتحظى بفرصة ربح موبايل سامسونج A70 مع نهاية البطولة.
صاحب أعلى عدد من النقاط في مباريات البطولة سيربح الجائزة.
جوائز أخرى كثيرة في بطولة الدوري المصري، وأيضا الدوري الإنجليزي.
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