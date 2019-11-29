تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-11-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في تونس

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

مران الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي

جمعة لن تكون هادئة.. أهلا بكم في يوم ناري منتظر من المباريات.

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الأهلي يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساءً في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على بي إن سبورتس 1.

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وفي إطار نفس المجموعة، يلعب الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويلعب شبيبة القبائل الجزائري أمام فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساءً في إطار المجموعة الرابعة على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري، يلعب المقاولون العرب أمام الجونة في الخامسة مساءً على أون سبورت وتايم سبورت.

وفي الدوري الإسباني يلعب سيلتا فيجو ضد بلد الوليد في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3 في الجولة الـ 15 من الدوري.

وفي افتتاح الجولة الـ 13 من الدوري الألماني، يلعب شالكه ضد يونيون برلين على بي إن سبورتس 5 في التاسعة والنصف مساءً.

وتنطلق الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة خليجي 24.

منتخب الإمارات يواجه منتخب العراق في الرابعة والنصف عصرا على بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس.

بعدها يلعب منتخب اليمن أمام منتخب قطر في السابعة مساءً على نفس القناتين.

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في الدوري في إفريقيا مواعيد مباريات اليوم

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