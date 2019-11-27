بنزيمة: كانت ليلة مميزة ضد سان جيرمان ونسير على الطريق الصحيح

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:35

كتب : محرر في الجول

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أشاد كريم بنزيمة هداف ريال مدريد بأداء فريقه في التعادل مع باريس سان جيرمان 2-2 يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأضاع ريال مدريد تقدمه بهدفي بنزيمة، ليستقبل تعادلا متأخرا من ضيفه الفرنسي.

وقال بنزيمة عقب المباراة: "كانت ليلة مميزة ضد منافس قوي جدا".

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واستدرك "اعتقد أن الفريق قدم كل ما لديه رغم استقبال هدفين قبل نهاية المباراة".

ثم أتم "كانت مباراة عظيمة ونسير على الطريق الصحيح".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة، ليضمن رسميا صدارة المجموعة قبل جولة على النهاية.

بنزيمة ريال مدريد سان جيرمان

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