بنزيمة: كانت ليلة مميزة ضد سان جيرمان ونسير على الطريق الصحيح

أشاد كريم بنزيمة هداف ريال مدريد بأداء فريقه في التعادل مع باريس سان جيرمان 2-2 يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأضاع ريال مدريد تقدمه بهدفي بنزيمة، ليستقبل تعادلا متأخرا من ضيفه الفرنسي.

وقال بنزيمة عقب المباراة: "كانت ليلة مميزة ضد منافس قوي جدا".

واستدرك "اعتقد أن الفريق قدم كل ما لديه رغم استقبال هدفين قبل نهاية المباراة".

ثم أتم "كانت مباراة عظيمة ونسير على الطريق الصحيح".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة، ليضمن رسميا صدارة المجموعة قبل جولة على النهاية.

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