كاف يختار مصطفى طنطاوي لعضوية لجنة خبراء الإعلام

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار الصحفي المصري مصطفى طنطاوي، لعضوية لجنة خبراء الإعلام.

ويضع أعضاء لجنة خبراء الإعلام الخطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي واستراتيجيته الإعلامية بمنافساته وأحداثه المختلفة، وهو ما يعطيه الفرصة أيضا للتصويت عن الصحافة الأفريقية في جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل كل عام.

وبالتالي، يبدأ يحق لمصطفى طنطاوي التصويت خلال حفل جوائز كاف المقرر إقامته يوم 7 يناير المقبل في الغردقة.

وجاء إعلان تشكيل اللجنة بعضوية طنطاوي خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، والتي أعلن قراراتها رئيسها أحمد أحمد.

وجاء أولها اعتماد الإصلاحات الجديدة داخل "كاف" واعتماد تشكيل اللجان بعد ضم أعضائها الجدد، ومنها انضمام الصحفي المصري مصطفى طنطاوي إلى لجنة خبراء الإعلام.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي ينال فيها مصري شرف الانضمام لتلك اللجنة بمسماها الجديد، بعد تغيير الاسم من اللجنة الإعلامية إلى لجنة خبراء الإعلام، التي يتكون أعضاؤها من سبعة خبراء فقط من ٥٤ دولة تمثل القارة.

يذكر أن طنطاوى قد تم اختياره العام الماضي محاضرا للإعلام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليكون محاضرا زائرا بدبلوم الإدارة الرياضية والقانون وفنون الاتصال، والذي يتم تدريسه بجامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية بسويسرا، والذي يعد الذراع العلمي لفيفا.

وعمل طنطاوي من قبل مديرا للمركز الإعلامى بإتحاد الكرة المصرى ومشرفا على الإعلام بالمنتخبات الوطنية ومتحدثا رسميا للمنتخب الأول خلال فترة هيكتور كوبر، وعمل مديرا للإعلام بشركة بريزنتيشن سبورتس منذ نشأتها وحتى أغسطس الماضي، وتم اختياره مؤخرا مديرا لإدارة الإعلام والاتصال بشركة استادات ومتحدثا رسميا باسمها.