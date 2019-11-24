انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (3)-(3) يونايتد
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 3-3
ق 90: جوووووووووول هدف قاتل من شيفيلد ويتعادل في الوقت القاتل
ق 79: جوووووووووول الثالث القاتل من راشفورد
ق 77: جوووووووووول التعادل لمانشستر عن طريق جريين وود
ق 72: جوووووول دانييل جيمس يقلص الفارق لمانشستر يونايتد
ق 52: جووووووول الهدف الثاني لشيفيلد يونايتد عن طريق لايس موسيه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم شيفيلد 1/صفر
ق 18: جووووووول شيفيلد يسجل الهدف الأل في مانشستر يونايتد عن طريق موسيه
ق 13: دي خيا ينقذ يونايتد من هدف
انطلاق المباراة