أبدى مصطفى مزيكا مدرب نادي الشرقية استعداده لعبور نادي الزمالك في كأس مصر.

قرعة كأس مصر أوقعت الزمالك في مواجهة الشرقية، ضمن مباريات دور الـ32.

وقال مصطفى مزيكا مدرب الشرقية في تصريحات لـFilGoal.com: "تلك هي المرة الأولى لي كمدير فني، وأخوض التجربة لأول مرة".

وأضاف "كنت ناشئا بالزمالك من سن 12 حتى 16 عاما. جيل سامي الشيشيني، وأمير عبد العزيز. ثم لعبت للشرقية وغزل دمياط. أنا زملكاوي وابني يلعب في نادي الزمالك ضمن فريق 2001".

وواصل "عملت كمدرب في ناشئين الشرقية ووادي دجلة، واتحاد الشرطة، وعملت كمساعد في الفريق الأول للشرقية مع ميمي فريد، وصعدت للدوري الممتاز رفقة أيمن المزين، وعملت في الدوري الممتاز مع طارق يحيى، وعلاء عبد العال، وعماد النحاس".

وأكمل "كنت مدربا عاما للشرقية رفقة عماد النحاس حين فزنا على الزمالك بهدف من قبل في الدوري".

مزيكا انتقل للحديث عن اللقاء، فقال "مستعدون للزمالك رغم التصنيف الحالي لنا في القسم الثالث".

وأتبع "المفاجآت واردة في كأس مصر، ومن لا يحلم لا ينجح. نعاني حاليا في القسم الثالث، لكن الإدارة والجماهير تقف بجانبي".

مدرب الشرقية استرسل "خضنا 6 مباريات في القسم الثالث. حققنا تعادلين وهزيمتين، وفوزين. توليت المسئولية بعد محمد فايز، والفريق يضم عناصر ساهمت في صعود الشرقية للممتاز من قبل، منها فرج كامل قائد الفريق، وحسن ماريو، ومشمش، وياسر إبراهيم، ومحمد خيري".

وأتم "الفريق يضم عناصر مميزة قادرة علي تحقيق المفاجأة. رئيس النادي مجدي عزت لا يبخل على النادي، فقد تعاقد مع عدد مميز من اللاعبين".

كان الشرقية قد تأهل لدور الـ32 من كأس مصر بعد تخطي بلبيس، والنوبة، والألومينيوم.

ويلعب نادي الشرقي هذا الموسم في دوري القسم الثالث بعدما هبط من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

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