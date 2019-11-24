50 لاعبا في القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي في دورة طوكيو

من الثلاثي فوق السن الذي سينضم لقائمة المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو 2020؟ ومن سيتم استبعاده؟ وكم عدد اللاعبين المقيدين في القائمة المبدئية ثم النهائية؟ ومتى سيتم الإعلان عنهم؟.

كل هذه الأسئلة تبقى إجاباتها سابقة لأوانها، وفقا لتأكيدات أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

أشار علاء عبد العزيز المدير الإداري للمنتخب الأولمبي "في البداية سنرسل قائمة مبدئية ستضم 50 لاعبا قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بشهر كامل".

وأضاف عبد العزيز عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "سوف يتم تقليص القائمة إلى 18 لاعبا منهم حارسا المرمى و4 لاعبين احتياطيين".

وواصل "لذا من السابق لأوانه الإعلان عن اللاعبين المرشحين، ولابد من تنسيق مع الأندية لاستدعاء عناصر المنتخب الأولمبي في فترتي التوقف الدولي مارس ويونيو المقبل".

ولفت إلى أن المنتخب الأولمبي سيخوض مبارياته أيام 23 و26 و29 يوليو 2020.

وتأهل المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية للمرة 12 في تاريخه، وذلك بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر، واختتمها بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

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