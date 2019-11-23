بالفيديو - الانتصارات مستمرة.. بايرن يضرب دوسلدورف برباعية 

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

بايرن

واصل بايرن ميونيخ صحوته مع مدربه المؤقت هانس ديتير فيليك وضرب فورتونا دوسلدورف برباعية دون رد في الجولة الـ12 من الدوري الألماني.

الفوز برباعية هو الثاني على التوالي لبايرن في الدوري الألماني، بعدما ضرب غريمه التقليدي بروسيا دورتموند قبل التوقف الدولي.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى النقطة 24 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

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وتجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند النقطة 11 في المركز الـ14.

بدأ بايرن المباراة بتشكيل يتكون من مانويل نوير في حراسة المرمى.

أمامه رباعي دفاعي بافارد وخافي مارتينيز ودافيد ألابا وألفونسو دايفز.

ثم ثلاثي في خط الوسط وهم توماس مولر وجوشوا كيميتش وكورنتين توليسو، وفي الهجوم سيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي وفيليبي كوتينيو.

تقدم بايرن في الدقيقة 11 عن طريق الظهير الأيمن بنجامين بافارد، ثم أضاف توليسو الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وجاء الدور على سيرجي جنابري ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 34، قبل أن يختتم كوتينيو رباعية بايرن في الدقيقة 70.

الفوز هو الرابع لبايرن مع مدربه المؤقت فيليك الذي جاء عقب إقالة نيكو كوفاتش.

بايرن ميونيخ

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