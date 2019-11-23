انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (1) ليفربول (2) نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريستال بالاس أمام ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق. 85 جووووووووووول الثااني لليفربول. ركنية يفشل الدفاع في إخراجها، ويتابعها فيرمينو في المرمى.

ق. 81 جوووووول التعادل لكريستال بالاس عن طريق ويلفريد زاها.

ق. 78 خلفية رائعة مزدوجة من بنتيكي لكن بجانب القائم.

ق. 74 البديل شلوب كاد يسجل التعادل بتصويبة رائعة مرت بجانب القائم بقليل.

ق. 65 فيرمينو ينفرد بالمرمى ويهدر الهدف الثاني

ق. 63 تبديل أول من ليفربول بدخول ديفوك أوريجي بدلا من تشامبيرلين.

ق. 55 تسديدة قوية عن طريق لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أليسون.

ق. 49 جوووووول أول لليفربول. ماني مجددا استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة، لكن الحارس فشل في التعامل معها لتصطدم في القائمين ويفشل المدافع في إخراجها لتسكن الشباك.

ق. 47 ساديو ماني أهدر الهدف الأول بتصويبة يسارية مرت بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الـVAR يلغي الهدف بسبب مخالفة ضد لوفرين.

ق. 42 جووووول أووول لتومكينز برأسية من ركنية سجلها في الشباك.

ق. 18 محاولة ماني على مرمى بالاس بعد تمريرة طولية من هندرسون ولكن الحارس يمسك الكرة.

بداية اللقاء