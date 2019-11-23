انتهت في إنجلترا - وست هام (2) توتنام (3).. نهاية مشتعلة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد وتوتنام في افتتاح مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

د94: أوجبونا يقلص الفارق لوست هام ويُعيد الأمل للهامرز، ثم يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز توتنام.

د88: هدف ملغي لوست هام بفضل تقنية الفيديو كاد أن يُشعل المواجهة.

د73: ميشيل أنطونيو يقلص الفارق لوست هام

د49: الإنجليزي هاري كين قائد توتنام يضيف الثالث من عرضية سيرج أورييه برأسية لا تصد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د43: لوكاس يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد عرضية من سون أودعها في الشباك.

د36: بينية من ديلي ألي إلى الكوري الجنوبي سون هيونج مين داخل منطقة الجزاء، سددها بقوة في شباك وست هام.

د25: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

د3: جول أول لتوتنام تم إلغاءه بداعي التسلل.. تمريرة بينية من ديلي ألي إلى هاري كين بداخل منطقة الجزاء.. سددها الهدف الإنجليزي بقوة في الشباك.

بداية اللقاء