انتهت في إنجلترا - وست هام (2) توتنام (3).. نهاية مشتعلة

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

مورينيو

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد وتوتنام في افتتاح مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

د94: أوجبونا يقلص الفارق لوست هام ويُعيد الأمل للهامرز، ثم يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز توتنام.

د88: هدف ملغي لوست هام بفضل تقنية الفيديو كاد أن يُشعل المواجهة.

د73: ميشيل أنطونيو يقلص الفارق لوست هام

د49: الإنجليزي هاري كين قائد توتنام يضيف الثالث من عرضية سيرج أورييه برأسية لا تصد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د43: لوكاس يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد عرضية من سون أودعها في الشباك.

د36: بينية من ديلي ألي إلى الكوري الجنوبي سون هيونج مين داخل منطقة الجزاء، سددها بقوة في شباك وست هام.

د25: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

د3: جول أول لتوتنام تم إلغاءه بداعي التسلل.. تمريرة بينية من ديلي ألي إلى هاري كين بداخل منطقة الجزاء.. سددها الهدف الإنجليزي بقوة في الشباك.

بداية اللقاء

في إنجلترا الدوري الإنجليزي جوزيه مورينيو توتنام وست هام

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