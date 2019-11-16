حلم طوكيو - عبد الرحمن مجدي: التأهل للأولمبياد هدفنا.. وأمنيتي العودة للمنتخب الوطني

شدد عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والإسماعيلي على ضرورة التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وارتداء قميص منتخب مصر الأول من جديد.

عبد الرحمن مجدي شارك في جميع اللقاءات بقميص المنتخب الأولمبي في دور المجموعات والتي انتهت بـ 3 انتصارات

وقال عبد الرحمن لموقع النادي الإسماعيلي: "هدفنا التتويج بالبطولة الأفريقية والسعي للتواجد والتألق في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو".

وتابع "المنتخب يضم العديد من اللاعبين المتميزين يبذلون قصارى جهدهم ليكونوا عند حسن ظن جماهير الكرة المصرية".

وأضاف "هذا الجيل يعلم جيدا مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الفترة الحالية".

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب إفريقي في مباراة المربع الذهبي والفائز يضمن بشكل مباشر مقعده في أولمبياد طوكيو 2020، بينما يلعب الخاسر مباراة المركز الثالث على بطاقة التأهل الأخيرة.

وأتم "أكثر ما أتمناه عودتي مجددا لصفوف المنتخب الأول".

وسبق للاعب الوسط البالغ 22 عاما أن لعب بقميص المنتخب الأول أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 كبديل والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعلى المستوى المحلي الموسم الحالي شارك في 12 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا بقميص الإسماعيلي في البطولة العربية.

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