تقرير: ميلان يفكر في إعارة بيونتيك

يفكر نادي ميلان الإيطالي في إعارة مهاجمه شيشتوف بيونتيك في يناير المقبل إذ لم يسجل في المباريات الخمس المقبلة في الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن نادي جنوى الإيطالي ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الهداف البولندي.

ويعاني بيونتيك من بداية تهديفية ضعيفة في الدوري الإيطالي فسجل 3 أهداف فقط الموسم الجاري منها هدفين من علامة الجزاء.

وأضاف التقرير أنه إذا فشل البولندي في التسجيل خلال المباريات الخمس المقبلة سيرحل على سبيل الإعارة لإفساح المجال لضم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ويأمل جنوى الإيطالي في استعادة لاعبه من جديد خاصة بعد التقارير التي تشير إلى إصابة الإيفواري كريستيان كوامي ونهاية موسمه.

ولا تفكر إدارة الروسونيري في بيع اللاعب في ذلك التوقيت خاصة أنهم تعاقدوا مع اللاعب مقابل 35 مليون يورو في يناير الماضي.

ميلان يلتقي في الجولات المقبلة مع كل من نابولي، بارما، بولونيا، ساسولو وأتالانتا.

بيونتيك البالغ 24 عاما سجل 22 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي منها 9 بقميص ميلان، وأنهى الموسم هدافا لكأس إيطاليا برصيد 8 أهداف.

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