نهاية قمة إنجلترا - ليفربول (3)-(1) سيتي.. الأحمر يبتعد بالصدارة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وتقام المباراة في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

أخبار متعلقة

التشكيل – صلاح يقود ليفربول ضد سيتي.. وبرافو يحرس كتيبة جوارديولا بالفيديو – تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا.. ومانشستر يعود للانتصارات بثلاثية في برايتون بيكيه: تصرفاتي أغضبت أبي وأمي كثيرا.. وابني يفهم الكرة أكثر مني مورينيو: لو فاز ليفربول على سيتي سيتوج بالدوري

ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام حامل لقب البريميرليج.

بينما يغيب إيدرسون حارس مانشستر سيتي عن المباراة للإصابة.

ويتصدر ليفربول حاليا قمة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويأتي بعده مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة.

****

نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-1

ق 85: خروج صلاح ونزول جوميز

ق 80: أوووووه سيتي كاد يسجل الثاني عن طريق خيسوس

ق 79: التغيير الثاني لليفربول بنزول تشامبرلين بدلا من فيرمينو

ق 77: جووووووووول الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق 70: نزول خيسوس بدلا من أجويرو

ق 62: التغيير الأول لليفربول بنزول ميلنر بدلا من هيندرسون

ق 60: سيطرة من ليفربول على مجريات اللعب

ق 51: جووووووووول ساديو ماني والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-0

ق 45: صلاح يسدد بقوة وبرافو يتصدى للكرة

ق 40: صلاح يسقط على الأرض بعد تدخل قوي مع فيرناندينيو

ق 37: انطلاقة سريعة من أرنولد وتصل الكرة إلى فيرمينو داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن برافو يتصدى للكرة

ق 27: ضغط قوي من ليفربول على مرمى مانشستر سيتي

ق 25: محاولات من مانشستر سيتي ولكن دون خطورة

وصف الهدف: عرضية رائعة من روبيرتسون قابلها صلاح بضربة رأسية في الشباك

ق 13: جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة

ق 6: جوووووووووول فابينو يسجل الأول بتسديدة قوية في شباك سيتي

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

روبرتسون لـ صلاح: لا تقلق.. سأجدك 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: قدمنا أفضل أداء لنا في الموسم أمام برايتون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | أوروبا
سرعة ليفربول غير المعقولة وخسارة فيرناندينيو ضمن أبرز ملامح فوز ليفربول على سيتي 25 دقيقة | أوروبا
إنجلترا تستدعي حارس مرمى شيفيلد لتعويض إصابة هيتون 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس 4 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

قد ينال إعجابك