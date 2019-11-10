نهاية قمة إنجلترا - ليفربول (3)-(1) سيتي.. الأحمر يبتعد بالصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ12 للدوري الإنجليزي.

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وتقام المباراة في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام حامل لقب البريميرليج.

بينما يغيب إيدرسون حارس مانشستر سيتي عن المباراة للإصابة.

ويتصدر ليفربول حاليا قمة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويأتي بعده مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-1

ق 85: خروج صلاح ونزول جوميز

ق 80: أوووووه سيتي كاد يسجل الثاني عن طريق خيسوس

ق 79: التغيير الثاني لليفربول بنزول تشامبرلين بدلا من فيرمينو

ق 77: جووووووووول الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق 70: نزول خيسوس بدلا من أجويرو

ق 62: التغيير الأول لليفربول بنزول ميلنر بدلا من هيندرسون

ق 60: سيطرة من ليفربول على مجريات اللعب

ق 51: جووووووووول ساديو ماني والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-0

ق 45: صلاح يسدد بقوة وبرافو يتصدى للكرة

ق 40: صلاح يسقط على الأرض بعد تدخل قوي مع فيرناندينيو

ق 37: انطلاقة سريعة من أرنولد وتصل الكرة إلى فيرمينو داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن برافو يتصدى للكرة

ق 27: ضغط قوي من ليفربول على مرمى مانشستر سيتي

ق 25: محاولات من مانشستر سيتي ولكن دون خطورة

وصف الهدف: عرضية رائعة من روبيرتسون قابلها صلاح بضربة رأسية في الشباك

ق 13: جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة

ق 6: جوووووووووول فابينو يسجل الأول بتسديدة قوية في شباك سيتي

انطلاق المباراة