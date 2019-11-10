التشكيل – صلاح يقود ليفربول ضد سيتي.. وبرافو يحرس كتيبة جوارديولا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 17:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بيرناردو سيلفا - ليفربول - مانشستر سيتي

يقود محترفنا المصري محمد صلاح خط هجوم ليفربول في القمة المنتظرة أمام مانشستر سيتي.

ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

صلاح يقود هجوم ليفربول رفقة ساديو ماني وفيرمينيو، بينما يشارك هيندرسون في وسط الملعب.

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ويلعب ديان لوفرين في الدفاع بجانب فيرجيل فان ديك مع الثنائي ترينت وروبيرتسون.

وفيما يلي تشكيل ليفربول بالكامل:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت – لوفرين – فان ديك – روبيرتسون.

الوسط: فينالدوم – هيندرسون – فابينيو.

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.

على الجانب الآخر يحرس كلاوديو برافو مرمى مانشستر سيتي بسبب غياب إيدرسون للإصابة.

الإسباني رودري عاد من الإصابة ليشارك بشكل طبيعي في وسط الملعب، بجانب جاندوجان.

ويقود سيرخيو أجويرو خط هجوم سيتي وخلفه كيفين دي بروين ورحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا.

بينما يجلس رياض محرز رفقة دافيد سيلفا على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: برافو.

الدفاع: ووكر – ستونز – فيرناندينيو – أنجيلينو.

الوسط الدفاعي: رودري – جاندوجان.

الوسط الهجومي: بيرناردو – دي بروين – رحيم.

الهجوم: أجويرو.

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