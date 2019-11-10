التشكيل – تريزيجيه أساسي والمحمدي بديل أمام ولفرهامبتون

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 15:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في ليفربول

يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي مع أستون فيلا أمام ولفرهامبتون، فيما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه أساسي في التشكيل، فيما يبدأ ويسلي في خط الهجوم.

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وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: ستير.

الدفاع: تارجيت – مينجز – كونسا – جويلبيرت.

الوسط: ناكامبا – دوجلاس لويز.

أمامهم: ماكجين - أنور الغازي – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: ويسلي.

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