التشكيل – تريزيجيه أساسي والمحمدي بديل أمام ولفرهامبتون

يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي مع أستون فيلا أمام ولفرهامبتون، فيما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه أساسي في التشكيل، فيما يبدأ ويسلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: ستير.

الدفاع: تارجيت – مينجز – كونسا – جويلبيرت.

الوسط: ناكامبا – دوجلاس لويز.

أمامهم: ماكجين - أنور الغازي – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: ويسلي.

اقرأ أيضا

ماذا قدم محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

ذا أثليتيك: أرسنال لن يقيل إيمري.. الإدارة تؤمن أنه وضع النادي على الطريق الصحيح

تاريخ الكرة المصرية المدون على وجه أحمد فتحي

بعد سحق دورتموند.. بايرن: فليك مستمر مع الفريق

مؤتمر مدرب غانا: لن نراقب رمضان صبحي "الأفضل" ونترك باقي اللاعبين