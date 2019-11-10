مران بدني قوي لمنتخب مصر.. وتأهيل الشحات

أدى لاعبو منتخب مصر الأول مرانا قويا يوم الأحد في ملعب فندق هيلتون برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة كينيا يوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وركز الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري على تدريبات زيادة القوة والتحمل لتحسين لياقة اللاعبين.

وسيتدرب اللاعبون مرة أخرى مساء الأحد.

في المقابل، أدى حسين الشحات تدريبات تأهيلية، بعدما أصيب بكدمة في الركبة في مباراة ودية ضد ليبيريا حسمها منتخب مصر بهدف دون رد يوم الخميس.

ويستضيف الفراعنة فريق كينيا على ملعب برج العرب ثم يحلون ضيفوا على جزر القمر في 18 نوفمبر.

وتستضيف الكاميرون نهائيات البطولة التي تقام في منتصف 2021.

















































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