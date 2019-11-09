انتهت – ليستر سيتي (2) - (0) أرسنال

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 19:16

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

انتهت

أخبار متعلقة

إيمري: أرسنال يعلم قرار تشاكا.. قد لا يلعب معنا مجددا بالفيديو - رغم تقدمه حتى الدقيقة 90.. أرسنال يتعادل وينجو من الخسارة في الدوري الأوروبي إيمري يُعلن تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال.. وأوباميانج القائد الجديد ماذا لو تولى مورينيو تدريب أرسنال.. قبلة الحياة للدفاع وأوزيل؟

** ليستر يضرب أرسنال بالثاني

** تسديدة صاروهية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من فاردي

** ق75 جوووووووووووول ماديسون والهدف الثاني لـ ليستر سيتي في مرمى أرسنال

** تسديدة متقنة من فاردي من داخل منطقة جزاء أرسنال كتبت تقدم ليستر سيتي

** ق67 جوووووووووووول فاردي والهدف الأول لـ ليستر سيتي في مرمى أرسنال

** أوباميانج يسجل والحكم يلغب الهدف بداعي التسلل

** ق51 فرصة خطيرة جديدة لأرسنال عن طريق بيرلين

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق40 ركلة حرة خطيرة من مادسون كادت تهز الشباك إلا أنها مرت بجوار القائم بقليل

** فاردي يهدر هدفا محققا لصالح ليستر

** ق13 فرصة أولى محققة لأرسنال عن طريق لاكازيت ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم بقليل من داخل منطقة الجزاء

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال ليستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

منتخب مصر يعلنها: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا 45 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مفاجأة كبيرة.. إسبانيا تستدعي تراوري مباشرة بعد موافقته على تمثيل مالي 50 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: مع ميسي كل شيء ممكن ساعة | أوروبا
المنتخب الأوليمبي يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر ساعة | حلم طوكيو 2020
برشلونة: فالفيردي رائع.. الجميع سعداء معه ساعة | أوروبا
بالفيديو - التخبط مستمر والسقوط متواصل.. نابولي يتعثر أمام جنوى ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك