انتهت – ليستر سيتي (2) - (0) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

** ليستر يضرب أرسنال بالثاني

** تسديدة صاروهية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من فاردي

** ق75 جوووووووووووول ماديسون والهدف الثاني لـ ليستر سيتي في مرمى أرسنال

** تسديدة متقنة من فاردي من داخل منطقة جزاء أرسنال كتبت تقدم ليستر سيتي

** ق67 جوووووووووووول فاردي والهدف الأول لـ ليستر سيتي في مرمى أرسنال

** أوباميانج يسجل والحكم يلغب الهدف بداعي التسلل

** ق51 فرصة خطيرة جديدة لأرسنال عن طريق بيرلين

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق40 ركلة حرة خطيرة من مادسون كادت تهز الشباك إلا أنها مرت بجوار القائم بقليل

** فاردي يهدر هدفا محققا لصالح ليستر

** ق13 فرصة أولى محققة لأرسنال عن طريق لاكازيت ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم بقليل من داخل منطقة الجزاء

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة