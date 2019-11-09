بالفيديو – شيفيلد يواصل مغامرته الرائعة ويجبر توتنام على التعادل رغم أنف الـ VAR

فرض شيفيلد يونايتد التعادل على مضيفه توتنام هوتسبير بهدف لكل طرف، في الجولة 12 للدوري الإنجليزي.

سون هيونج مين تقدّم للسبيرز في الشوط الثاني، قبل أن يدرك جورج بالدوك التعادل للضيوف في الربع ساعة الأخير من المباراة.

ليرفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما اكتفى توتنام برفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 12.

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لتتواصل نتائج توتنام السلبية، إذ لم ينجح في الفوز في المسابقة المحلية بآخر 4 مباريات.

شيفيلد كان المبادر بأخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 30 عندما سدد جون لوندسترام كرة صاروخية ارتدت من قائم توتنام أمام جمود كامل لـ جازانيجا حارس مرمى أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني تقدّم توتنام في النتيجة بواسطة نجمه الكوري سون الذي استغل خطأ قاتل من إندا ستيفنز لاعب شيفيلد، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 58.

سون سجل 5 أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة مع توتنام، وهو ما يساوي إجمالي ما سجله في المباريات الـ 18 السابقة.

رد شيفيلد لم يتأخر سوى دقيقتين عندما سجل دافيد ماكجولدريك التعادل في الدقيقة 60.

لكن تقنية الفيديو أطفأت فرحة الضيوف، عندما أظهرت حالة تسلل ضئيلة للغاية في لعبة سابقة لكرة الهدف، ليظل توتنام في المقدمة.

شيفيلد يونايتد سجل هدف التعادل في شباك توتنام ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو لم يتم احتساب الهدف لان لاندستروم صانع الهدف كان متسللًا بـ إصبع القدم 👀 لابد ان توتنام يحب تقنية الفيديو كثيرًا 😅 pic.twitter.com/MdImO58zDm — FilGoal (@FilGoal) November 9, 2019

تقدُم توتنام دام حتى الدقيقة 78 عندما تعادل جورج بالدوك للضيوف، راجعته تقنية الفيديو وأثبتت صحة الهدف.

وفي مباراة أخرى، تجاوز إيفرتون آلام إصابة أندري جوميش، وتغلب على مضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانت ماري.

توم دافيز تقدّم للتوفيز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك داني إنجز التعادل للقديسين في الدقيقة 50. وأخيرا حسم ريتشارلسون المباراة لـ إيفرتون بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 75.

إيفرتون رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 13. فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 19 وتأزم موقفه أكثر.

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كما حقق نيوكاسل يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانت جيمس بارك.

هاري ويلسون تقدّم أولا للضيوف في الدقيقة 14، لكن نيوكاسل قلب تأخره، فسجل الأمريكي دياندري يدلن أولا برأسية صاروخية في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سياران كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ليرفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11. وتجمّد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز السابع.

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كما تغلّب بيرنلي على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب تيرف مور.

أشلي بارنز تقدّم في الدقيقة 11 لـ بيرنلي، قبل أن يضيف كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد دقائق من إلغاء هدف آخر له بفعل تقنية الفيديو. وأخيرا اختتم روبيرتو حارس مرمى وست هام الأهداف بهدف غير اعتيادي في شباكه بعد خطأ قاتل في إمساك الكرة.

ليرفع بيرنلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع. ويتجمّد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 16.

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