انتهت في إنجلترا - تشيلسي (2) كريستال بالاس (0).. الفوز السادس تواليا

يقدم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

ق78: الأمريكي كريستيان بوليستيش يضيف الثاني للبلوز.

ق52: أبراهام يسجل الهدف الأول لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14: تشيلسي يقترب من التسجيل، فرصة أولى للأمريكي كريستيان بولسيك تصدى لها الحارس، ثم ركلة ثابتة سددها ويليان تمر بجوار القائم.

بداية المباراة