قائمة إيطاليا - 3 أسماء جديدة وغياب بالوتيلي ضمن خيارات مانشيني

حظى ثلاثة لاعبين بالاستدعاء الأول لمنتخب إيطاليا لمواجهتي البوسنة وأرمينيا في تصفيات يورو 2020 الشهر الجاري.

ريكاردو أورسوليني جناح بولونيا، جياتانو كاستروفيلي لاعب وسط فيورنتينا وأندريا سيستانا مدافع بريشيا، قد يرتدوا قميص إيطاليا لأول مرة في المواجهتين المقبلتين.

لاعب وسط الفيولا سجل 3 وصنع 2 في 11 مباراة بالدوري، فيما شارك مدافع بريشيا في 10 مباريات وسجل هدفا، جناح بولونيا سجل هدفا وصنع 3 في 11 مباراة.

منتخب إيطاليا حصد بطاقة التأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات، لذلك فضّل روبرتو مانشيني ضم لاعبين جدد.

ويغيب ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا ومويس كين مهاجم إيفرتون عن قائمة الأتزوري.

بالوتيلي البالغ 29 عاما يواصل غيابه منذ مباراة بولندا في كأس الأمم الأوروبية العام الماضي.

وجاءت قائمة إيطاليا وضمت 29 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان) – بيرلويجي جوليني (أتالانتا) – أليكس ميريت (نابولي) – سيلفتوري سيرجيو (تورينو).

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – كريستيانو بيراجي (إنتر) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – أندريا سيستانا (بريشيا) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – إيمرسون باليمراي (تشيلسي الإنجليزي) – أليساندرو فلورينزي (روما) – أرماندو أتزيو (تورينو) – جاينلوكا مانشيني (روما) – ليوناردو سيبناتزولا (روما) – أليسيو رومانيولي (ميلان).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – رولاندو ماندراجورا (أودينيزي) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نيكولو زانيولو (روما).

الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فدريكيو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – فدريكيو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (شنجهاي شينوا الصيني) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينيزو إينسيني (نابولي) – ريكاردو أورسوليني (بولونيا).