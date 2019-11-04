سكاي: ريال مدريد يجهز عرضا للحصول على ستيرلينج

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 14:59

كتب : FilGoal

ستيرلينج

مهمة صعبة تنتظر ريال مدريد خارج الملعب، عليهم إقناع مسؤولي مانشستر سيتي بشتى الطرق ليتنازلوا عن أحد أهم لاعبي الفريق، رحيم ستيرلينج.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية يوم الإثنين إن ريال مدريد يجهز عرضا من أجل ستيرلينج. عرض، يدفع بموجبه النادي 70 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الاستغناء عن الويلزي جاريث بيل.

وكتبت سكاي أن مسؤولين من ريال مدريد سيتجهون إلى إنجلترا الشهر المقبل لمتابعة اللاعب البالغ عمره 24 عاما في مباراة بلده أمام مونتينيجرو في تصفيات يورو 2020، ثم يتابعونه ضد مضيفه فريق كوسوفو.

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وذلك لاتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.

والتقى ممثلون عن ستيرلينج مع خوسيه أنخيل سانشيز مدير ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن المفاوضات الشفهية لم تسفر عن شيء.

في المقابل، يأمل ريال مدريد موافقة جوسيب جوارديولا مدرب سيتي على الصفقة، فالإسباني ليس رافضا تماما لفكرة التعاقد مع بيل (30 عاما).

لكن يبقى الاستغناء عن ستيرلينج قرارا صعبا جدا على النادي الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ويلعب ستيرلينج موسمه الخامس مع سيتي، لا غنى عنه في الفريق، شارك في 15 مباراة بالموسم الحالي وسجل 13 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

في المقابل، لا يمانع ريال مدريد رحيل بيل، فلاعب توتنام السابق شارك في 7 مباريات فقط بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

الإصابات المتكررة لبيل جعلت مسؤولي فريق ميرينجي يفكرون في الاستغناء عنه.

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