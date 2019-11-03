انتهت - بيراميدز (3) - (0) يانج أفريكانز
الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وكان بيراميدز فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.
** انتهت
** ق90 عبد الله السعيد والهدف الثالث
** عرضية من عبد الله السعيد من ركلة ركنية حولها فاروق داخل الشباك.
** ق80 جوووووووووووووووول محمد فاروق والثاني لـ بيراميدز
** الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ركلة حرة من عبد الله السعيد فشل حارس يانج أفريكانز في التصدي لها لتسقط أمام تراوري الذي وضعها في الشباك.
** ق27 جوووووووووووووووول تراوري يسجل الأول لـ بيراميدز
** انطلاق المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل