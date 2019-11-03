انتهت - بيراميدز (3) - (0) يانج أفريكانز

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإنتاج - عبد الله السعيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ32 الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

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** انتهت

** ق90 عبد الله السعيد والهدف الثالث

** عرضية من عبد الله السعيد من ركلة ركنية حولها فاروق داخل الشباك.

** ق80 جوووووووووووووووول محمد فاروق والثاني لـ بيراميدز

** الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ركلة حرة من عبد الله السعيد فشل حارس يانج أفريكانز في التصدي لها لتسقط أمام تراوري الذي وضعها في الشباك.

** ق27 جوووووووووووووووول تراوري يسجل الأول لـ بيراميدز

** انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

بيراميدز الكونفدرالية يانج أفريكانز

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