بعد أن وضع قدما ونصف وربما أكثر في دور المجموعات للكونفدرالية، يخوض المصري إياب دور الـ32 مكرر للبطولة ضد كوت دي أور من جزيرة سيشل.

ويدخل المصري المباراة بأسبقية ممتازة بعدما سحق منافسه بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب.

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نهاية المباراة

ق78: أحمد جمعة يسجل الهدف الثاني للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21: أحمد جمعة يسجل الهدف الأول للمصري

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل