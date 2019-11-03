محدّث انتهت #في_إفريقيا - المصري 2 كوت دي أور 0.. فوز يسير

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 14:56

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في كوت دي آور

بعد أن وضع قدما ونصف وربما أكثر في دور المجموعات للكونفدرالية، يخوض المصري إياب دور الـ32 مكرر للبطولة ضد كوت دي أور من جزيرة سيشل.

ويدخل المصري المباراة بأسبقية ممتازة بعدما سحق منافسه بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب.

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نهاية المباراة

ق78: أحمد جمعة يسجل الهدف الثاني للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21: أحمد جمعة يسجل الهدف الأول للمصري

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

المصري كوت دي أور في إفريقيا

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