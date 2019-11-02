انتهت في إسبانيا - ليفانتي (3) (1) برشلونة.. بارسا يسقط

أهلا بكم على ملعب (سيوداد دي فالنسيا) الخاص بليفانتي. يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفانتي وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق.75 ميسي يقلص الفارق والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق.68 نيمانيا رادويا يسجل هدف ليفانتي الثالث بتسديدة يسارية

ق.63 بورخا مايورال يسجل الهدف الثاني لـ ليفانتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق.61 خوسيه كامبانيا يدرك التعادل لـ ليفانتي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

نهاية الشوط الأول

ق.43 ميسي يهدر فرصة غريبة مع تألق الحارس أيتور وتدخُل ميرامون في اللحظة الأخيرة

ق.41 خروج لويس سواريز مصابا ودخول كارليس بيريز بدلا منه

ق.38 ميسي يفتتح التسجيل من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس أيتور

ق.36 سيميدو نجم الشوط الأول يتحصل على ركلة جزاء بعد تدخُل ميرامون

ق.31 جريزمان يسدد بقوة مجددا من مسافة قريبة بيمينه هذه المرة، لكن أيتور فيرنانديز يتصدى ويحافظ على نظافة شباك ليفانتي

ق.22 أنطوان جريزمان يهدر فرصة الهدف الأول بعد تمريرة نيلسون سيميدو، لكن الفرنسي يسدد في الشباك الخارجية

ق.13 الحكم يخطئ ويشهر بطاقة صفراء لـ لويس سواريز بعد تدخُل على خورخي ميرامون، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتعطيه لـ أرتور ميلو الذي ارتكب المخالفة

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل