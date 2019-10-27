بالفيديو – توتنام يصعق ليفربول بعد 47 ثانية.. كين يشعل القمة

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 18:37

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - أستون فيلا

47 ثانية فقط كانت كل ما احتاجه توتنام هوتسبير للتقدم في النتيجة على ليفربول.

ليفربول يستقبل توتنام على ملعب أنفيلد رود في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، في أول صدام بينهما منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وسجل كين مبكرا للغاية لـ توتنام في الثانية 47، في متابعة لتسديدة سون هيونج مين التي اصطدمت بـ ديان لوفرين وارتدت من قائم أليسون بيكر الذي تجمّد أمامها.

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الهدف هو السادس لـ كين في مسيرته بشباك ليفربول.

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ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي في إنجلترا هاري كين

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