بالفيديو – توتنام يصعق ليفربول بعد 47 ثانية.. كين يشعل القمة

47 ثانية فقط كانت كل ما احتاجه توتنام هوتسبير للتقدم في النتيجة على ليفربول.

ليفربول يستقبل توتنام على ملعب أنفيلد رود في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، في أول صدام بينهما منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وسجل كين مبكرا للغاية لـ توتنام في الثانية 47، في متابعة لتسديدة سون هيونج مين التي اصطدمت بـ ديان لوفرين وارتدت من قائم أليسون بيكر الذي تجمّد أمامها.

الهدف هو السادس لـ كين في مسيرته بشباك ليفربول.

كين لم يسبق له الفوز على ليفربول في ملعب أنفيلد، فهل يفعلها اليوم؟

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