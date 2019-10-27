صلاح محسن: الأهلي مختلف عن أي فريق آخر.. ومحمد محمود لاعب خيالي

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - صلاح محسن - وليد سليمان

وصف صلاح محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي فريقه بـ"المختلف عن الجميع".

وقال صلاح محسن: "لم أر في حياتي أي فريق مثل الأهلي".

وأوضح في تصريحاته مع أون سبورت "الأهلي فريق مختلف عن الجميع من حيث التعامل مع اللاعبين، إلى جانب الجمهور والرغبة في تحقيق كل البطولات دائما".

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وتابع "الأهلي مُطالب دائما بتحقيق الانتصارات ورفع الألقاب. أنت مطالب دائما بتقديم أقصى ما لديك في كل مباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "أنتظر الفرصة مع الأهلي لإثبات نفسي. فايلر تحدث معي وأكد لي أنه يثق في قدراتي ويرى موهبتي وطالبني بالتركيز والاجتهاد لإثبات نفسي عندما أحصل على فرصتي".

وشارك صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما في 3 مباريات هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وتمنى صلاح محسن عودة محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بالصليبي في أسرع وقت، مشيرا إلى "محمد محمود لاعب خيالي. هو موهوب للغاية وموهبته مختلفة عن جميع اللاعبين".

وأضاف "أتمنى عدوته سريعا للملاعب نفس حال مؤمن زكريا. أثق أنه سيعود أفضل".

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