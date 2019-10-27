موتا يتحدث عن تغييراته الثلاثة الجنونية

لا يرى تياجو موتا المدير الفني لـ جنوى، أن تنوعه التكتيكي كان سببا في فوز فريقه المبهر على بريشيا، وإنما حماس لاعبيه الشديد.

جنوى قلب تأخره بواسطة 3 بدلاء وتفوق على ضيفه بريشيا 3-1 في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي، مباراة كانت الأولى على الإطلاق لـ موتا في عالم التدريب الاحترافي.

وصرح موتا بعد المباراة: "عدت إلى منزلي (جنوى)، ويتملكني شعور مميز، لأن اللاعبين ظهروا بشكل مميز منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وأضاف عبر "سكاي إيطاليا": "طلبت من اللاعبين أن يتقاربوا حتى في الأوقات الصعبة، وهذا ما فعلوه. أنا سعيد لأجلهم".

وأكمل: "لعبنا بقلب كبير، لعبنا كفريق، وهذا هو الأمر الأهم".

وتحوّل للحديث عن تغييراته الثلاثة التي قلبت المباراة: "قررنا التغييرات بعد أن درسنا بريشيا. لم نظهر بأفضل صورة في الشوط الأول لأن بريشيا ظهر جيدا".

وواصل: "حاولنا تقديم خطوطنا بعض الشيء في الشوط الثاني وسجلنا بالفعل 3 أهداف، نستطيع التغيير في أسلوب اللعب بناءً على سير المباراة".

وشدد: "لعبت اليوم بطريقتين مختلفتين ولكن هذا لا يهم، ما يهم هو ما قدّمه اللاعبون".

وأردف: "لقد فوجئت بالرغبة الكبيرة التي يمتلكها أفراد فريقي، نحن على الطريق الصحيح".

وأتم حديثه بالتطرق لمقابلة ماريو بالوتيللي زميله السابق في إنتر ومهاجم بريشيا الحالي: "رأيت بالوتيللي خلال الإحماء، إنه فتى رائع، نتشارك تاريخا عظيما في إنتر. وقد قدّم اليوم مباراة مميزة، تحدثنا قليلا قبل المباراة، ولكن كل منا كان مركزا على مباراته".

موتا وجد فريقه متأخرا في النتيجة بفضل هدف ساندرو تونالي لصالح بريشيا في الدقيقة 34 من ركلة حرة خادعة وجدت طريقها للمرمى.

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هدف انتهى عليه الشوط الأول واستمرت عليه النتيجة حتى الدقيقة 65.

مع لحظة نهاية الشوط الأول وحتى وصول الدقيقة 65، أجرى موتا 3 تغييرات لـ جنوى. دفع بـ كيفين أجوديلو وكريستيان كوامي وجوران بانديف.

ومن الدقيقة 66 وحتى الدقيقة 80 سجل الثلاثي لصالح جنوى. نعم 3 تغييرات = 3 أهداف.

أجوديلو أدرك التعادل أولا لـ جنوى في الدقيقة 66 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

وفي الدقيقة 75 سجل كريستيان كوامي هدفا ولا أروع من ضربة مقصية مبهرة هزت الشباك وسط دهشة الجميع.

قبل أن يأتي دور تأثير التغيير الثالث. بانديف يطلق تسديدة ولا أروع من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80 ويكتب الهدف الثالث لفريقه.

3 تغييرات من موتا كتبت وصول فريقه للنقطة الثامنة بعد انتصاره الثاني في الدوري ليقفز للمركز الـ 17.

بينما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة السابعة في المركز الـ 18.

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