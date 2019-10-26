طارق سليمان يرد على تقارير "عودته للعمل مع لاسارتي"

رد طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في الأهلي، على التقارير التي ربطته بالعمل مع مارتين لاسارتي في نادي الاتحاد السعودي.

وصرّح سليمان: "لم يتحدث مع أحد من اتحاد جدة، ولا يتحدث مع لاسارتي في هذا الشأن أيضا".

وأكد: "لم يحدث معي أي تواصل رسمي".

واستدرك: "لكن من الممكن أن يحدث ذلك غدا".

وأضاف سليمان: "أتواصل مع لاسارتي من خلال المترجم".

وأكمل: "وصلتني عروض خارجية في الفترة الماضية لكنها لم تكن مناسبة، لن أذكر أسماء الأندية بالطبع".

وبرر: "أريد العمل في مكان يكون منافسات على الألقاب، وهذا معيار اختياري الأهم".

وكان طارق سليمان قد عمل في الجهاز الفني لـ لاسارتي طوال فترة تدريبه للأهلي، والتي شهدت التتويج بالدوري المصري في الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يطارد رقما تاريخيا لـ 4 فرق مصرية في إفريقيا

رسائل من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. وتحذير

الثلاثيات تغزو الدوري الإنجليزي

قبل المصري.. صدام وحيد مع أندية سيشل بذكريات التتويج