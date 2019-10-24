بالفيديو - ركلة جزاء ضائعة.. العارضة تحرم محمود علاء من التسجيل أمام جينيراسيون

حرمت عارضة مرمى جينيراسيون فوت السنغالي، محمود علاء مدافع الزمالك من هز الشباك من جديد لصالح فريقه.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت على ملعب السلام في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى محمد وبمساعدة مدافع جينيراسيون تقدم أولا للزمالك في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 64 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بسبب لمسة يد من مدافع جينيراسيون.

وسدد محمود علاء الركلة بقوة ولكن اصطدمت في العارضة لتحرم الزمالك من الهدف الثاني.

video:1