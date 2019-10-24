انتهت- الزمالك (1) - (0) جينيراسيون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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ويكفي الزمالك الانتصار بهدف مقابل لا شيء من أجل الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

انتهت

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق76 خروج محمد عواد ومشاركة محمد صبحي

** ق72 إصابة محمود عواد والحارس يتلقى العلاج على أرضية الملعب

** ق64 العارضة تحرم محمود علاء من هدف جديد لـ الزمالك

** ق63 ركلة جزاء لـ الزمالك بسبب لمسة يد

** ق49 عواد يتألق من جديد أمام رأسية خطيرة من جينيراسيون

** ق48 بطاقة صفراء لـ محمود علاء

** مشاركة حازم إمام بدلا من حمدي النقاز

** الشوط الثاني

** الزمالك (1) - (0) جينيراسيون.. بتلك النتيجة يتأهل الزمالك لدور المجموعات

** استراحة

** الركلة الركنية تمر بسلام على مرمى الزمالك

** ق46 محمد عواد يتألق أمام فرصة خطيرة للغاية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول

** دقيقتان كوقت بدلا من نضائع

** ق41 زيزو يهدر هدفا محققا أمام جينيراسيون ولكن حارس الضيوف يتألق

** ق33 حارس جينيراسيون يتألق أمام رأسية بنشرقي

** ق27 عواد يتألق أمام خطورة جديدة لـ جينيراسيون

** عرضية أرضية من أوباما حولها مصطفى محمد بمساعدة الدفاع في الشباك.

** ق19 جووووووووووووووووووول مصطفى محمد والهدف الأول لـ الزمالك

** بداية مثيرة للغاية في أول ربع ساعة بين الزمالك وجينيراسيون

** ق15 رأسية خطيرة من مصطفى محمد تمر بجانب قائم جيينراسيون

** ق13 فرصة خطيرة لـ جينيراسيون ولكن عواد يتألق أولا ثم عبد الله جمعة يبعدها لركنية

** ق11 ركلة حرة خطيرة من جينيراسيون تمر بجانب قائم عواد بقليل

** عرضية ساسي ورأسية مصطفى محمد لا تُترجم ركنية الزمالك أمام جينيراسيون

** ق7 خطورة أولى لـ الزمالك عن طريق تسديدة زيزو ولكن حارس جينيراسيون بعدها لركلة ركنية

** ق1 سقوط أولى من فريق جينيراسيون لإهدار الوقت

** الزمالك (0) - (0) جينيراسيون - نتيجة الذهاب 2-1 للفريق السنغالي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة