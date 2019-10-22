انتهى الدوري المصري - أسوان (1) - (0) إنبي.. أبناء الجنوب يحققون الفوز الأول

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان وإنبي يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الثاني والمباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: جبنة يستغل خطأ البلعوطي بعد عدم تعامله مع تسديدة محمد الصباحي.. 1-0 لأسوان.

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

المباراة هي الأولى للمدرب حلمي طولان مع إنبي بعد استقالة علي ماهر من قيادة النادي منذ أيام.