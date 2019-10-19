ريمونتادا ريفر بليت تحسم التعادل.. وخسارة أولى لـ بوكا جونيورز في الدوري قبل السوبر كلاسيكو

لم تسر آخر استعدادات قطبي الكرة الأرجنتينية ريفر بليت وبوكا جونيورز للمواجهة المرتقبة في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 كما ينبغى محليا.

تعادل ريفر بليت بعدما تأخر في النتيجة أمام أرسنال ساراندي بنتيجة 3-3، وسقط بوكا جونيورز في فخ الخسارة الأولى الموسم الجاري أمام حامل اللقب راسينج كلوب.

المليوناريوس "لقب ريفر بليت" افتتحوا الجولة العاشرة من الدوري بتعادل قاتل خارج القواعد أمام أرسنال ساراندي.

أصحاب الأرض انهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد، في المقابل سجل إيجانسيو سكوكو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58.

وأضاف نيكولاس خيمينيز الهدف الثالث لصفوف أرسنال في الدقيقة 62، لكن بعد 6 دقائق نجح سكوكو في تقليص الفارق مجددا.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء ومع زيادة الضغط الهجومي بنزول الكولومبي فيرناندو كينتيرو والأرجنتيني ماتياس سواريز، نتّج هدف التعادل بطريقة عكسية من جاستون ألفاريز في مرماه بالخطأ.

تعادل ارتقى به مؤقتا ريفر بليت للمركز الثالث برصيد 18 نقطة متساويا مع أرجنتينوس جونيورز.

وفي المقابل تكبّد بوكا جونيورز الخسارة الأولى في الدوري الموسم الجاري أمام حامل اللقب راسينج كلوب.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق فدريريكو زارتشو في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

رصيد الأزرق والأصفر توقف عند النقطة 21 فيما اقترب منه راسينج برصيد 19 نقطة في وصافة الترتيب.

بوكا جونيورز يستضيف ريفر بليت في مهمة خطف بطاقة التأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بعدما انتهى الذهاب بفوز الأخير بهدفين دون رد.

مباراة فجر الأربعاء على ملعب لا بومبونيرا ستكون حاسمة في ظل تفوق ريفر بليت القاري في السنوات الأخيرة على بوكا جونيورز.