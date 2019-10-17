التشكيل - أنتوي يقود هجوم بيراميدز.. وحسام حسن في الخط الأمامي لـ سموحة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 19:40

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - شباب بلوزداد

يقود جون أنتوي هجوم بيراميدز أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

كما يتواجد عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب لبيراميدز، في المقابل يقود حسام حسن هجوم سموحة عقب العودة من معسكر المنتخب الوطني.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر – وليفرد كانون – عبد الله بكري – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري

أمامهم: لومالا عبده – عبد الله السعيد – محمد فاروق

الهجوم: جون أنتوي.

البدلاء: أحمد دعدور – أحمد أيمن منصور – رجب بكار – إسلام عيسى – عمر العيوني – محمد الجباس – إبراهيم حسن.

تشكيل سموحة تحت قيادة حسام حسن شهد بعض التغييرات بسبب الإصابات والغيابات التي تعرض لها الفريق في التوقف الدولي الماضي.

فيما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد حليمو - محمد الترهوني - محمد كوفي – أحمد أبو الفتوح

الوسط: حسام حسن – كريم يحيى – محمد نادي – ناصر ماهر - يوسف ديوب

الهجوم: رونالد وانجا

البدلاء: عمر صلاح – رجب نبيل – محمود عزت – إسلام الفار – أحمد حسن مكي – إيدي إيمومو – شريف رضا.

في الدوري سموحة بيراميدز

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