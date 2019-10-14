التشكيل الأول لـ البدري – الشحات وعبد الله جمعة وكوكا أساسيون ضد بوتسوانا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 17:26

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر الأول مع حسام البدري

يكتب عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك ظهوره الدولي الأول مع منتخب مصر، وذلك بعدما ظهر في التشكيل الأساسي للفراعنة.

منتخب مصر يواجه بوتسوانا في السابعة مساءً على ملعب برج العرب في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

ويعتمد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في مباراته الأولى مع الفراعنة، على أحمد حسن "كوكا" في خط الهجوم وخلفه الثلاثي حسين الشحات وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه".

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ويشارك طارق حامد بجانب محمد النني في وسط الملعب وخلفهما الرباعي عبد الله جمعة وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد فتحي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عبد الله جمعة – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمد النني.

الوسط الهجومي: حسين الشحات – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

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