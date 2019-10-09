أعلن الرباع المصري محمد إيهاب عبر FilGoal.com تراجعه عن اعتزاله لرياضة رفع الأثقال.

وقال محمد إيهاب عبر FilGoal.com: "سوف أستكمل خطة الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020".

وأضاف "وأعدكم بتحقيق ميدالية ذهبية في الأوليمبياد".

وكان محمد إيهاب أعلن عبر FilGoal.com اعتزاله رفع الأثقال بعد قرار الاتحاد الدولي إيقاف الاتحاد المصري بسبب ثبوت تناول اللاعبين لمنشطات في بطولة إفريقيا للناشئين وبالتالي لا يحق للاعبين المصريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.(طالع التفاصيل)

إيهاب تحدث في وقت سابق عن إمكانية مشاركته تحت العلم الأولمبي قائلا: "لم تتم طرح الفكرة حتى الآن ولا يصح أن أتحدث أنا عنها، ولكن إذا رأت الدولة أن بإمكاني اللعب تحت العلم الأولمبي ووافقت على ذلك سنرى وقتها وأشارك".

وحقق محمد إيهاب برونزية أولمبياد ريو 2016، وذهبية وفضية وبرونزية في بطولة عالم 2018 وثلاث ذهبيات في بطولة العالم 2017.