الإصابات لا تتوقف في ريال مدريد.. ناتشو يغيب لفترة طويلة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 23:52

كتب : محرر في الجول

ناتشو لاعب ريال مدريد

المصائب لا تأتي فرادى على ريال مدريد، أعلن النادي الملكي إصابة كبيرة لمدافعه ناتشو قد تتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين ونصف.

وخرج ناتشو مستبدلا بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وعقب المباراة، أعلن ريال مدريد في بيان رسمي إصابة ناتشو في أربطة الركبة اليمنى، دون الكشف عن مدة غيابه.

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وكشفت صحيفة "ماركا" المدريدية عن أن إصابة ناتشو لا تبدو بسيطة، خاصة أنه خرج من ملعب سنتياجو برنابيو إلى المركز الطبي للاطمئنان عليه.

وأشارت إلى أن الإصابة خطيرة وليست مجرد جزع خفيف في أربطة الركبة، وبالتالي من المتوقع غياب ناتشو لفترة تصل إلى شهرين ونصف عن ريال مدريد الذي يعاني في الأساس من إصابات طويلة تضرب نجومه.

ولعب ناتشو في الـ3 مباريات الأخيرة لريال مدريد كظهير أيسر في ظل إصابة الثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي.

ريال مدريد ليلة الأبطال

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