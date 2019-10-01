بالفيديو - الكابوس يتكرر.. كلوب بروج يسجل الثاني في ريال مدريد

يعيش ريال مدريد أزمة حقيقية، بتأخره 0-2 أمام كلوب بروج في الشوط الأول بالمباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يستقبل كلوب بروج البلجيكي على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

واستقبل ريال مدريد هدفا ثانيا في الدقيقة 39 بواسطة مسجل الهدف الأول، إيمانويل دينيس، بعد خطأ في التمرير من لوكا مودريتش.

المهاجم النيجيري خطف الكرة وانطلق بسرعة فائقة، ورغم تعثره قبل مواجهة تيبو كورتوا، إلا أنه نجح في رفع الكرة من فوقه ومضاعفة النتيجة.

وبات دينيس تاسع لاعب يسجل ثنائية في شباك ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خسر آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في دوري أبطال أوروبا أمام سسكا موسكو 0-3، وأمام أياكس أمستردام 1-4.