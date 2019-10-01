بالفيديو - VAR يعمّق جراح ريال مدريد الأوروبية.. كلوب بروج يتقدم

دخل ريال مدريد في مأزق مبكر، وتأخر على ملعبه بهدف دون رد أمام ضيفه كلوب بروج.

ريال مدريد يستقبل كلوب بروج البلجيكي على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل كلوب بروج الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بواسطة النيجيري إيمانويل دينيس بعد تمريرة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

لتتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، وتحتسب الهدف بعد ثبوت صحته.

ريال مدريد يبحث عن أول هدف وأول نقطة في النسخة الحالية من البطولة، بعد هزيمته في الجولة الأولى 0-3 أمام باريس سان جيرمان.